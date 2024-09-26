У ЗМІ назвали ім'я нового посла України у Польщі

Новим послом України у Польщі планують призначити Василя Боднара, теперішнього главу українського посольства в Туреччині.

Про це стало відомо порталу розслідувань у Східній Європі Vsquare від джерел в українському уряді та пов’язаних із ним джерел, пише "Європейська правда".

Попередній посол у Варшаві, Василь Зварич, нещодавно був переведений до Праги, де очолив посольство.

Боднар працював українським дипломатом у Польщі з 2006 по 2010 рік, а потім був заступником міністра закордонних справ з 2017 по 2021 рік.

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У 2021 році Боднар очолив посольство у Туреччині, яким до нього керував теперішній міністр закордонних справ Андрій Сибіга.

Нещодавно "ЄП" писала про те, що Польща більше не підтримує Україну безумовно, як це було на початку повномасштабного вторгнення РФ. Тепер у відповідь на допомогу Києву у Варшаві очікують певних поступок.

Читайте детальніше у колонці редактора "ЄП" Юрія Панченка: Варшава посилює тиск: як вже змінилися відносини України та Польщі.

Читайте також в інтерв'ю "ЄвроПравді" про погляди з України та Польщі на новий виток історичних суперечок між країнами.