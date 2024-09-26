В СМИ назвали имя нового посла Украины в Польше

Новым послом Украины в Польше планируют назначить Василия Боднара, нынешнего главу украинского посольства в Турции.

Об этом стало известно порталу расследований в Восточной Европе Vsquare от источников в украинском правительстве и связанных с ним источников, пишет "Европейская правда".

Предыдущий посол в Варшаве, Василий Зварыч, недавно был переведен в Прагу, где возглавил посольство.

Боднар работал украинским дипломатом в Польше с 2006 по 2010 год, а затем был заместителем министра иностранных дел с 2017 по 2021 год.

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В 2021 году Боднар возглавил посольство в Турции, которым до него руководил нынешний министр иностранных дел Андрей Сибига.

Недавно "ЕП" писала о том, что Польша больше не поддерживает Украину безусловно, как это было в начале полномасштабного вторжения РФ. Теперь в ответ на помощь Киеву в Варшаве ожидают определенных уступок.

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