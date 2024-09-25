Польщі загрожують стічні води з чеської Острави через пошкодження повінню очисного заводу

Польщі загрожує забруднення стічними водами з чеської Острави, де катастрофічна повінь зруйнувала очисний завод.

Про це повідомляє RMF24, пише "Європейська правда".

Вже більш як тиждень стічні води з чеської Острави – великого міста з 300 000 мешканців – потрапляють просто у річку Одра, що далі протікає територією Польщі, оскільки катастрофічні повені зруйнували місцевий завод очистки стічних вод. На відновлення очисного заводу знадобляться місяці.

У місцевій інспекції із захисту довкілля у Катовіце заявили, що чеська сторона проінформувала про проблему лише у понеділок.

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З польського боку на Одрі здійснили перші забори води, щоб перевірити показники, але результати стануть відомі лише за кілька днів. Додаткові проби візьмуть також у п’ятницю.

Нагадаємо, повені почалися минулого тижня після сильних злив північному сході Чехії та південному заході Польщі. У тих містечках і селах вода вже відступила.

Зараз велика вода на річці Одра рухається нижче за течією. У вівторок на заході Польщі затопило ще одне село.

Тепер повені загрожують Західопоморському воєводству – останньому регіону на її шляху до Балтійського моря, піковий рівень води очікують у п'ятницю.