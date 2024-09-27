Британська розвідка оцінила ситуацію із залученням призовників до війни проти України

Розвідка Великої Британії вважає, що РФ продовжить змушувати призовників підписувати контракти після закінчення служби, щоб залучати їх до війни проти України.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться у розвідувальному огляді Міноборони Британії від 27 вересня.

У відомстві нагадали, що призов у Росії починається 1 жовтня і що на сьогодні призовників не відправляли воювати в Україну. Зокрема, в лютому 2022 року керівництво Росії заявляло, що призовників на передову відправляти не будуть.

"Проте призовники були задіяні під час Курської операції у серпні 2024 року. У відповідь деякі батьки висловили стурбованість тим, що їхніх синів відправили воювати після того, як вони відслужили менше чотирьох місяців", – йдеться в огляді.

Реклама:

Зазначається, що за законом призовники можуть служити в зоні бойових дій, якщо вони відслужили чотири місяці і пройшли підготовку за відповідною спеціальністю.

"Реакція сімей призовників на їх направлення на захист материкової Росії, ймовірно, підсилює для керівництва РФ чутливість до відправлення призовників до самої України.

Однак Росія, швидше за все, продовжить змушувати призовників підписувати контракти після закінчення служби, щоб забезпечити стабільне постачання особового складу для війни", – йдеться в огляді.

Як повідомлялося в одному з попередніх оглядів, через значні втрати на полі бою та недостатні темпи їхньої компенсації у Росії були змушені помітно підвищити виплати військовослужбовцям, аби залучити до служби більшу кількість людей.

Нагадаємо, раніше розвідка Міноборони Британії стверджувала, що середньодобові втрати Росії убитими й пораненими протягом травня і червня 2024 року зросли до максимальних за весь час її загарбницької війни проти України.