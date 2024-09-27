Британская разведка оценила ситуацию с привлечением призывников к войне против Украины

Разведка Великобритании считает, что РФ продолжит заставлять призывников подписывать контракты после окончания службы, чтобы привлекать их к войне против Украины.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в разведывательном обзоре Минобороны Великобритании от 27 сентября.

В ведомстве напомнили, что призыв в России начинается 1 октября и что на сегодня призывников не отправляли воевать в Украину. В частности, в феврале 2022 года руководство России заявляло, что призывников на передовую отправлять не будут.

"Однако призывники были задействованы во время Курской операции в августе 2024 года. В ответ некоторые родители выразили обеспокоенность тем, что их сыновей отправили воевать после того, как они отслужили менее четырех месяцев", – говорится в обзоре.

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Отмечается, что по закону призывники могут служить в зоне боевых действий, если они отслужили четыре месяца и прошли подготовку по соответствующей специальности.

"Реакция семей призывников на их направление на защиту материковой России, вероятно, усиливает для руководства РФ чувствительность к отправке призывников в саму Украину.

Однако Россия, скорее всего, продолжит заставлять призывников подписывать контракты после окончания службы, чтобы обеспечить стабильное снабжение личного состава для войны", – говорится в обзоре.

Как сообщалось в одном из предыдущих обзоров, из-за значительных потерь на поле боя и недостаточных темпов их компенсации в России были вынуждены заметно повысить выплаты военнослужащим, чтобы привлечь к службе большее количество людей.

Напомним, ранее разведка Минобороны Великобритании утверждала, что среднесуточные потери России убитыми и ранеными в течение мая и июня 2024 года выросли до максимальных за все время ее захватнической войны против Украины.