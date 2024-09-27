Італія планує штрафувати пілотів літаків, які допомагають рятувати мігрантів

Італія планує накладати штрафи до 10 тисяч євро на пілотів літаків, які шукатимуть човни з мігрантами, що зазнають лиха в морі.

Про це йдеться у проєкті урядової постанови, про яку повідомило агентство Reuters, пише "Європейська правда".

Адміністрація прем'єрки Джорджії Мелоні пообіцяла блокувати нелегальне прибуття мігрантів, співпрацюючи з африканськими урядами і будуючи центри для мігрантів в Албанії, які незабаром почнуть функціонувати.

Вона також ускладнює роботу благодійних організацій, обмежуючи кількість операцій з порятунку мігрантів, які вони можуть проводити, а також – затримуючи кораблі в портах і часто змушуючи їх плисти обхідними шляхами, щоб доставити мігрантів на берег.

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Новий указ також передбачає боротьбу з шахрайством у системі видачі віз мігрантам. Мелоні засудив шахрайство як доказ того, що злочинні угруповання проникли в систему, щоб надавати візи тим, хто не має на це права.

Минулого року Італія збільшила квоти на робочі візи для громадян країн, що не є членами ЄС, до 452 тисяч на період 2023-2025 років. Це майже на 150% більше, ніж за попередні три роки.

У 2019 році, до пандемії COVID-19, Італія видала лише 30 850 віз.

Італія минулого року домовилась з Албанією про відкриття на території останньої двох центрів тимчасового тримання мігрантів, які перебуватимуть там, поки Рим розглядає їхні клопотання про притулок.

Водночас вона відчинила двері для сотень тисяч мігрантів для легальної роботи в Італії, прагнучи заповнити прогалини на ринку праці в країні і зупинити контрабанду мігрантів.