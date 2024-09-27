Италия планирует штрафовать пилотов самолетов, которые помогают спасать мигрантов

Италия планирует накладывать штрафы до 10 тысяч евро на пилотов самолетов, которые будут искать лодки с мигрантами, терпящими бедствие в море.

Об этом говорится в проекте правительственного постановления, о котором сообщило агентство Reuters, пишет "Европейская правда".

Администрация премьера Джорджии Мелони пообещала блокировать нелегальное прибытие мигрантов, сотрудничая с африканскими правительствами и строя центры для мигрантов в Албании, которые вскоре начнут функционировать.

Она также затрудняет работу благотворительных организаций, ограничивая количество операций по спасению мигрантов, которые они могут проводить, а также – задерживая корабли в портах и часто заставляя их плыть обходными путями, чтобы доставить мигрантов на берег.

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Новый указ также предусматривает борьбу с мошенничеством в системе выдачи виз мигрантам. Мелони осудил мошенничество как доказательство того, что преступные группировки проникли в систему, чтобы предоставлять визы тем, кто не имеет на это права.

В прошлом году Италия увеличила квоты на рабочие визы для граждан стран, не являющихся членами ЕС, до 452 тысяч на период 2023-2025 годов. Это почти на 150% больше, чем за предыдущие три года.

В 2019 году, до пандемии COVID-19, Италия выдала лишь 30 850 виз.

Италия в прошлом году договорилась с Албанией об открытии на территории последней двух центров временного содержания мигрантов, которые будут находиться там, пока Рим рассматривает их ходатайства об убежище.

В то же время она открыла двери для сотен тысяч мигрантов для легальной работы в Италии, стремясь заполнить пробелы на рынке труда в стране и остановить контрабанду мигрантов.