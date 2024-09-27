В Турции приговорили к 865 годам тюрьмы застройщика, чье здание не выдержало землетрясение

В Турции символически приговорили к 62 пожизненным срокам лишения свободы одного из застройщиков, чьи здания полностью разрушились во время катастрофического землетрясения в начале 2023 года.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает портал Haberler.

Приговор для строительного подрядчика Хасана Альпаргюна, ответственного за один из жилых комплексов в городе Адана – 62 пожизненных срока, или 865 лет лишения свободы – стал рекордным наказанием среди всех вердиктов для застройщиков и подрядчиков по итогам катастрофического землетрясения. Его осудили по обвинению о "причинении смерти и ранения многих людей с умыслом".

В ЖК Alpargün Apartment, за строительство которого он отвечал, погибли 96 человек.

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Сам он на момент землетрясения был на оккупированной части Кипра, "Турецкой Республике Северного Кипра", государственость которой признает только Турция. Его арестовали и вернули в Турцию.

Следствие утверждает, что он оттуда пытался вывести из Турции около 2 млн долларов и хотел в дальнейшем купить жилье на Кипре.

На суде Альпаргюн настаивал, что провел все необходимые исследования местности перед строительством, в проекте были учтены требования регуляторного документа по сейсмической устойчивости от 1975 года и здание не содержало некачественных материалов.

Он приводил в качестве аргумента в свою защиту то, что жилой комплекс пережил землетрясение 1998 года без повреждений, после этого его дополнительно модернизовали, а последнее землетрясение оказалось стихией непреодолимой силы. 73-летний Альпаргюн просил принять во внимание его возраст и онкологическое заболевание, и убеждал, что его поездка на север Кипра была стечением обстоятельств, а не бегством.

Напомним, 6 февраля юго-восток Турции и прилегающие районы Сирии всколыхнули два землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6. Подтвержденное количество погибших в результате разрушений в обеих странах превысило 50 тысяч человек. После того произошло еще три значительных землетрясения, которые тоже вызвали разрушения зданий и смерти около десятка людей.

Турецкие власти анонсировали масштабное расследование и начали массовые аресты застройщиков и подрядчиков, чьи здания не выдержали толчков и полностью разрушились.

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