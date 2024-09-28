Блінкен: Ізраїль і "Хезболла" повинні припинити вогонь

Держсекретар США Ентоні Блінкен знову закликав до припинення вогню між Ізраїлем і ліванським терористичним угрупованням "Хезболла", заявивши, що дипломатичний шлях залишається відкритим.

Як повідомляє "Європейська правда", заяву Блінкена наводить AFP.

За словами американського держсекретаря, "вибір, який обидві сторони зроблять найближчими днями, визначить, яким шляхом піде цей регіон"

Блінкен додав, що цей вибір "матиме глибокі наслідки для його населення зараз і, можливо, на роки вперед".

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"Шлях до дипломатії може здатися складним на даний момент, але він є, і, на нашу думку, він необхідний", – сказав держсекретар, пообіцявши, що Сполучені Штати "продовжуватимуть інтенсивно працювати з усіма сторонами", щоб сприяти припиненню вогню.

Він підкреслив, що "найважливіше, що можна зробити за допомогою дипломатії, – це спробувати спочатку припинити вогонь в обох напрямках".

Якщо перемир'я встановиться, всі сторони зможуть працювати над "досягненням ширшої дипломатичної угоди", вважає Блінкен.

Армія оборони Ізраїлю напередодні заявила, що завдала удару по головному штабу і складах "Хезболли" в столиці Лівану Бейруті.

За словами глави Пентагону Ллойда Остіна, США не були заздалегідь попереджені про наміри Ізраїлю завдати удару.

Крім того, після ударів Ізраїлю Байден доручив Пентагону "оцінити і, за необхідності, скоригувати позицію сил США" на Близькому Сході.