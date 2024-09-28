Блинкен: Израиль и "Хезболла" должны прекратить огонь

Госсекретарь США Энтони Блинкен снова призвал к прекращению огня между Израилем и ливанской террористической группировкой "Хезболла", заявив, что дипломатический путь остается открытым.

Как сообщает "Европейская правда", заявление Блинкена приводит AFP.

По словам американского госсекретаря, "выбор, который обе стороны сделают в ближайшие дни, определит, каким путем пойдет этот регион"

Блинкен добавил, что этот выбор "будет иметь глубокие последствия для его населения сейчас и, возможно, на годы вперед".

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"Путь к дипломатии может показаться сложным на данный момент, но он есть, и, по нашему мнению, он необходим", – сказал госсекретарь, пообещав, что Соединенные Штаты „будут продолжать интенсивно работать со всеми сторонами", чтобы способствовать прекращению огня.

Он подчеркнул, что "самое важное, что можно сделать с помощью дипломатии, – это попытаться сначала прекратить огонь в обоих направлениях".

Если перемирие установится, все стороны смогут работать над "достижением более широкого дипломатического соглашения", считает Блинкен.

Армия обороны Израиля накануне заявила, что нанесла удар по главному штабу и складам "Хезболлы" в столице Ливана Бейруте.

По словам главы Пентагона Ллойда Остина, США не были заранее предупреждены о намерениях Израиля нанести удар.

Кроме того, после ударов Израиля Байден поручил Пентагону "оценить и, при необходимости, скорректировать позицию сил США" на Ближнем Востоке.