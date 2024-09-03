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Норвегія встановила світовий рекорд з кількості проданих електромобілів

Новини — Вівторок, 3 вересня 2024, 09:19 — Уляна Кричковська

Продажі електромобілів у Норвегії встановили новий світовий рекорд: серед нових автівок, придбаних жителями країни в серпні, на електромобілі припало 94%.

Про це повідомило AFP із посиланням на дані Норвезької дорожньої федерації (OFV), пише "Європейська правда".

За даними OFV, продажі електромобілів у Норвегії в серпні зайняли 94% ринку, що стало новим світовим рекордом.

Як розповіли в OFV, найпопулярніші електромобілі – Tesla Model Y (18,8% продажів), трохи менша частка в Hyundai Kona і Nissan Leaf.

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У серпні норвежці купили 10 480 нових електромобілів, а з початку року їх загальна кількість зросла до 68 435.

В інших країнах Європи високі ціни та недостатньо розвинена інфраструктура гальмують просування електромобілів. 

Крім того, зросли продажі гібридних моделей, які об'єднують двигуни на викопному пальному з електричними батареями.

Норвегія поставила собі за мету до 2025 року продавати лише автомобілі з нульовим рівнем викидів, що на 10 років випереджає відповідну мету ЄС. Країна пропонує широкі податкові пільги, які роблять електромобілі конкурентоспроможними за ціною.

"Жодна країна у світі не наближається до Норвегії в "гонитві електромобілів". Якщо ця тенденція збережеться, ми незабаром будемо на шляху до досягнення нашої мети – 100% переходу на автомобілі з нульовим рівнем викидів до 2025 року", – заявив директор OFV Ойвінд Солберг Торсен.

Для порівняння, за даними Європейської асоціації автовиробників Automobile Manufacturers Association, у липні загалом у ЄС електромобілі становили лише 12,1% продажів нових автівок.

Нагадаємо, 26 серпня стало відомо, що Канада планує запровадити мита на електромобілі з Китаю, з метою захисту вітчизняних виробників. Оттава оголосила про такі плани слідом за аналогічними кроками ЄС та США. Китай гнівно відреагував на цю заяву та пригрозив вжити контрзаходи. 

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Норвегія
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