Організації громадянського суспільства закликали до заборони шпигунського ПЗ в ЄС

Організації громадянського суспільства у спільній заяві у вівторок вимагають всеосяжного законодавства про заборону шпигунського програмного забезпечення на всій території ЄС, посилаючись на широке поширення зловживань і недостатнє регулювання.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Euractiv.

Регулювання шпигунського програмного забезпечення гаряче обговорюється в ЄС після того, як у липні 2021 року стало відомо, що шкідливе шпигунське програмне забезпечення, зокрема ізраїльської розробки Pegasus, використовувалося для націлювання на політиків, журналістів та активістів.

"Ми шкодуємо, що інституції ЄС не змогли надати ефективних рішень [...] щодо численних повідомлень про зловживання владою та неналежне адміністрування з боку держав-членів протягом останньої законодавчої каденції", – йдеться у спільній заяві.

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Групи громадянського суспільства заявили, що існуючі норми щодо свободи преси є або недостатніми, або містять лазівки. Вони закликали Єврокомісію заборонити "виробництво, експорт, продаж, імпорт, придбання, передачу, обслуговування і використання шпигунського програмного забезпечення".

Така позиція далека від існуючої практики урядів ЄС. "Усі держави-члени придбали або використовували одну або кілька систем шпигунського програмного забезпечення", – дійшов висновку спеціальний комітет Європейського парламенту щодо Pegasus у травні 2023 року.

Серед підписантів заяви – Центр демократії та технологій Європи, Європейська мережа цифрових прав, Європейська федерація журналістів, Центр інформації про електронну конфіденційність, Європейський союз громадянських свобод, ARTICLE 19, Access Now та Вікімедіа Європа.

Генеральні директорати Комісії з питань юстиції, торгівлі та внутрішнього ринку повинні координувати роботу над законодавством щодо заборони шпигунського програмного забезпечення, заявила Euractiv директор програми з питань безпеки, нагляду та прав людини Центру демократії та технологій (CDT) Сільвія Лоренцо Перес.

Європейський парламент переважною більшістю проголосував за Європейський акт про свободу ЗМІ (EMFA), знаковий законодавчий акт, спрямований на захист журналістів і свободи ЗМІ, хоча занепокоєння щодо використання шпигунського програмного забезпечення для моніторингу ЗМІ зберігається.

На додаток до заборони, організації запропонували посилити існуючі правила. Шпигунське програмне забезпечення в ЄС регулюється Європейським актом про свободу ЗМІ (EMFA), директивою про конфіденційність даних (директива ePrivacy) та регламентом експорту товарів подвійного призначення.

Група написала, що EMFA бракує "суттєвих гарантій" і "не може повністю захистити журналістів від шпигунського програмного забезпечення".

Нарешті, групи громадянського суспільства закликали переглянути режим експортного контролю та внести поправку, яка б гарантувала, що шпигунське програмне забезпечення, вироблене в ЄС, не може бути "використане для репресій або порушень прав людини".

Підписанти також закликали Раду ЄС "утриматися від запровадження широких винятків з міркувань національної безпеки" щодо будь-якого нового законодавства, яке забороняє шпигунське програмне забезпечення.

Раніше цього року прем’єр-міністр Дональд Туск заявив про наявність "100% доказів" використання шпигунської програми Pegasus у період перебування "ПіС" при владі.

Загалом у Сеймі створили три слідчі комісії щодо дій попередньої влади. Окрім Pegasus, ще одна стосується невдалої спроби організувати президентські вибори під час пандемії COVID-19, а інша – щодо масової роздачі платних польських віз консульствами в різних країнах.

Детальніше про це – у статті "Полювання на Качинського".