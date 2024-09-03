Депутати Європарламенту: відмова Монголії від арешту Путіна створить прецедент

Члени Європейського парламенту, зокрема заступник голови комісії ЄП у закордонних справах Урмас Пает, закликають високого представника ЄС Жозепа Борреля відреагувати на поведінку Монголії, члена Міжнародного кримінального суду (МКС), якщо країна не заарештує російського лідера Владіміра Путіна, який прибув туди в понеділок із візитом.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє ERR.

За словами Урмаса Паета, у Монголії з'явилася історична можливість стати гарантом міжнародного права.

"Ми просто повинні виконати вимогу Міжнародного кримінального суду – заарештувати злочинця Путіна і доставити його в Гаагу", – сказав Пает.

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"Якщо Монголія не виконає свої обов'язки члена МКС, Європейський союз повинен послати Монголії чіткий сигнал у вигляді дипломатичних та економічних заходів", – додав він.

У зверненні до Борреля члени Європарламенту засуджують запрошення, яке Монголія надіслала Путіну. "Відмова Монголії заарештувати Путіна створить прецедент і відкриє шлях іншим країнам до вибіркового застосування ордерів на арешт Міжнародного кримінального суду", – зазначили члени Європарламенту у своєму зверненні.

У Міністерстві закордонних справ України різко прокоментували рішення влади Монголії дозволити воєнному злочинцю Владіміру Путіну приїхати в країну попри ордер на арешт Міжнародного кримінального суду.

За даними ЗМІ, монгольська влада запевнила Путіна, що арештовувати його не буде.

Міністерство закордонних справ раніше закликало Монголію виконати зобов’язання за Римським статутом Міжнародного кримінального суду та заарештувати Путіна.

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