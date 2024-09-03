Депутаты Европарламента: отказ Монголии от ареста Путина создаст прецедент

Члены Европейского парламента, в частности заместитель председателя комиссии ЕП по иностранным делам Урмас Паэт, призывают высокого представителя ЕС Жозепа Борреля отреагировать на поведение Монголии, члена Международного уголовного суда (МУС), если страна не арестует российского лидера Владимира Путина, который прибыл туда в понедельник с визитом.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает ERR.

По словам Урмаса Паэта, у Монголии появилась историческая возможность стать гарантом международного права.

"Мы просто должны выполнить требование Международного уголовного суда – арестовать преступника Путина и доставить его в Гаагу", – сказал Паэт.

Реклама:

"Если Монголия не выполнит свои обязанности члена МУС, Европейский Союз должен послать Монголии четкий сигнал в виде дипломатических и экономических мер", – добавил он.

В обращении к Боррелю члены Европарламента осуждают приглашение, которое Монголия направила Путину. "Отказ Монголии арестовать Путина создаст прецедент и откроет путь другим странам к выборочному применению ордеров на арест Международного уголовного суда", – отметили члены Европарламента в своем обращении.

В Министерстве иностранных дел Украины резко прокомментировали решение властей Монголии позволить военному преступнику Владимиру Путину приехать в страну несмотря на ордер на арест Международного уголовного суда.

По данным СМИ, монгольские власти заверили Путина, что арестовывать его не будут.

Министерство иностранных дел ранее призвало Монголию выполнить обязательства по Римскому статуту Международного уголовного суда и арестовать Путина.

Читайте также: Гаага готовит новости. Почему ордер МУС для Путина может привести даже к делу о геноциде.