Міноборони Польщі анонсувало великі контракти на постачання зброї

У Польщі планують підписати додаткові контракти на 2 млрд злотих (близько $516 млн) на постачання зброї.

Про це заявив віце-прем'єр-міністр і глава Міністерства оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш під час відкриття Міжнародної виставки оборонної промисловості в Кельце, його слова цитує RMF24, передає "Європейська правда".

Міністр національної оборони оголосив під час виставки в Кельце, що на заході будуть підписані нові контракти на постачання озброєнь на суму близько 2 млрд злотих.

Серед них: завершення розробки систем Narew і Wisła, систем радіолокації або інвестиції в іноземних партнерів.

Реклама:

На виставці,за даними журналістів, також був представлений каталог польської збройової продукції, який буде використовуватися для просування техніки, виробленої в Польщі за кордоном.

Раніше повідомлялося, що Польща планує збільшити оборонний бюджет до 4,7% ВВП у 2025 році та витратити на це на $14 млрд більше, ніж у 2024 році.

На початку серпня, міністр Косіняк-Камиш підписав з американською компанією Boeing контракт на закупівлю 96 гелікоптерів AH-64E Guardian Apache для польської армії.

Це другий великий збройовий контракт, який Польща підписала за останні дні. Напередодні підписали контракт на виробництво 48 пускових установок M903 для систем протиракетної оборони Patriot вартістю понад $1,2 млрд.

Пізніше у Міноборони Польщі заявили, що 2025 рік стане проривним для збройних сил країни, оскільки планується запровадити найвищий бюджет витрат на оборону в історії.

А 27 серпня заступник міністра національної оборони Польщі Цезарій Томчик заявив, що країна перебуває в стані гібридної війни, й аргументував це ситуацією на кордоні з Білоруссю та іноземними метеозондами, які час від часу з'являються.