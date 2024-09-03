Минобороны Польши анонсировало крупные контракты на поставку оружия

В Польше планируют подписать дополнительные контракты на 2 млрд злотых (около $516 млн) на поставку оружия.

Об этом заявил вице-премьер-министр и глава Министерства обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш во время открытия Международной выставки оборонной промышленности в Кельце, его слова цитирует RMF24, передает "Европейская правда".

Министр национальной обороны объявил во время выставки в Кельце, что на мероприятии будут подписаны новые контракты на поставку вооружений на сумму около 2 млрд злотых.

Среди них: завершение разработки систем Narew и Wisła, систем радиолокации или инвестиции в иностранных партнеров.

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На выставке, по данным журналистов, также был представлен каталог польской оружейной продукции, который будет использоваться для продвижения техники, произведенной в Польше за рубежом.

Ранее сообщалось, что Польша планирует увеличить оборонный бюджет до 4,7% ВВП в 2025 году и потратить на это на $14 млрд больше, чем в 2024 году.

В начале августа, министр Косиняк-Камыш подписал с американской компанией Boeing контракт на закупку 96 вертолетов AH-64E Guardian Apache для польской армии.

Это второй крупный оружейный контракт, который Польша подписала за последние дни. Накануне подписали контракт на производство 48 пусковых установок M903 для систем противоракетной обороны Patriot стоимостью более $1,2 млрд.

Позже в Минобороны Польши заявили, что 2025 год станет прорывным для вооруженных сил страны, поскольку планируется ввести самый высокий бюджет расходов на оборону в истории.

А 27 августа заместитель министра национальной обороны Польши Цезарий Томчик заявил, что страна находится в состоянии гибридной войны, и аргументировал это ситуацией на границе с Беларусью и иностранными метеозондами, которые время от времени появляются.