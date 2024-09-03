ЗМІ: Макрон вагається між двома кандидатурами на прем’єра
За даними французьких ЗМІ, президент Емманюель Макрон зосередився на двох потенційних кандидатах на прем’єрську посаду, але ще не визначився з вибором.
Про це з посиланням на свої джерела повідомляє BFMTV, пише "Європейська правда".
Співрозмовники, знайомі з дискусіями у Єлисейському палаці, розповіли, що основними фаворитами на прем’єрську посаду на цей час є колишній прем’єр-соціаліст, ексглава МВС Бернар Казньов та правоцентрист, багаторазовий член уряду Ксав’є Бертран, з яким президент спілкувався у понеділок.
Водночас кандидатуру очільника Ради з економічних, соціальних питань та довкілля Тьєррі Боде нібито вже вважають малоймовірною.
Бертран, у якого спробували взяти коментар на тлі цих чуток, відреагував ухильно словами про те, що наразі "залишається президентом регіону".
Макрон нібито починає новий раунд консультацій з політсилами, тепер вже у телефонному форматі.
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