СМИ: Макрон колеблется между двумя кандидатурами на премьера

По данным французских СМИ, президент Эмманюэль Макрон сосредоточился на двух потенциальных кандидатах на премьерскую должность, но еще не определился с выбором.

Об этом со ссылкой на свои источники сообщает BFMTV, пишет "Европейская правда".

Собеседники, знакомые с дискуссиями в Елисейском дворце, рассказали, что основными фаворитами на премьерский пост в настоящее время являются бывший премьер-социалист, экс-глава МВД Бернар Казнев и правоцентрист, многократный член правительства Ксавье Бертран, с которым президент общался в понедельник.

В то же время кандидатуру главы Совета по экономическим, социальным вопросам и окружающей среде Тьерри Боде якобы уже считают маловероятной.

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Бертран, у которого попытались взять комментарий на фоне этих слухов, отреагировал уклончиво словами о том, что сейчас "остается президентом региона".

Макрон якобы начинает новый раунд консультаций с политсилами, теперь уже в телефонном формате.

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