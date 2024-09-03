Венгрия просрочила выплату 200 млн евро штрафа из-за нарушения прав мигрантов

Венгрия не уложилась в срок уплаты штрафа в размере 200 млн евро, наложенного Судом Европейского Союза в июне из-за несоблюдения венгерским правительством правил ЕС по предоставлению убежища.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в публикации портала Telex.

Из-за просрочки выплаты штрафа Европейская комиссия направила венгерскому правительству сообщение о новом крайнем сроке уплаты – 17 сентября.

Если деньги не будут перечислены до этого времени, Еврокомиссия начнет процедуру вычета 200 миллионов евро из средств фондов ЕС, принадлежащих Венгрии. Часть из них и так остается замороженной из-за проблем с верховенством права в стране.

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Кроме того, до 13 сентября Будапешт должен сообщить, привел ли он в соответствие с законодательством ЕС венгерское законодательство, которое было раскритиковано Судом.

Если ответ не покажется Еврокомиссии удовлетворительным, она имеет право "выставить счет" Будапешту задним числом – начиная с 13 июня – и уменьшить венгерские выплаты из фондов на эту сумму.

Напомним, в июне Суд ЕС постановил, что Венгрия не выполняет процедуры ЕС по международной защите и возвращению граждан третьих стран, находящихся на территории ЕС нелегально. Он наложил на страну 200 миллионов евро штрафа и пеню в размере 1 миллиона евро за каждый день промедления с выплатой.

В ответ венгерский премьер-министр Виктор Орбан заявил, что Судом ЕС руководит американский миллиардер Джордж Сорос.

Напомним, в прошлом году Суд Евросоюза также признал нарушением требование Венгрии к искателям убежища подавать ходатайство через посольства в Сербии или Украине.