Польща не планує запроваджувати обмеження на тлі сплеску COVID-19

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що в країні не планують запроваджувати обмежень, пов’язаних із COVID-19, на тлі нинішнього зростання кількості хворих.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RMF FM.

Туск визнав, що масштаб захворюваності на COVID-19 у Польщі більший, ніж показують офіційні дані. За його словами, це пов'язано з тим, що готовність до тестування є нижчою, як і відчуття ризику, пов'язаного з інфікуванням.

Польський прем’єр водночас підкреслив, що керуватиметься вказівками експертів та лікарів та ставитиметься до їхніх рекомендацій "серйозніше, ніж наші попередники".

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"Сьогодні я можу практично запевнити вас, що уряд не запроваджуватиме обмежень у найближчому майбутньому", – підсумував він.

У звітах Міністерства охорони здоров'я Польщі зростання кількості інфікованих COVID-19 простежується з початку липня, коли було зафіксовано близько 60 випадків зараження на добу.

На початку серпня в Польщі вже фіксували понад 400 інфікувань на день, а із середини місяця показник різко зріс удвічі.

Згідно з прогнозами, пік захворюваності на COVID-19 у Польщі очікується в другій половині жовтня.

Нагадаємо, у Нідерландах людей віком за 60 років почали запрошувати на додаткове щеплення від коронавірусу у зв’язку з активним поширенням нового варіанта вірусу.