Польша не планирует вводить ограничения на фоне всплеска COVID-19

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что в стране не планируют вводить ограничений, связанных с COVID-19, на фоне нынешнего роста количества больных.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RMF FM.

Туск признал, что масштаб заболеваемости COVID-19 в Польше больше, чем показывают официальные данные. По его словам, это связано с тем, что готовность к тестированию ниже, как и ощущение риска, связанного с инфицированием.

Польский премьер одновременно подчеркнул, что будет руководствоваться указаниями экспертов и врачей и относиться к их рекомендациям "серьезнее, чем наши предшественники".

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"Сегодня я могу практически заверить вас, что правительство не будет вводить ограничений в ближайшем будущем", – подытожил он.

В отчетах Министерства здравоохранения Польши рост количества инфицированных COVID-19 прослеживается с начала июля, когда было зафиксировано около 60 случаев заражения в сутки.

В начале августа в Польше уже фиксировали более 400 заражений в день, а с середины месяца показатель резко вырос вдвое.

Согласно прогнозам, пик заболеваемости COVID-19 в Польше ожидается во второй половине октября.

Напомним, в Нидерландах людей старше 60 лет начали приглашать на дополнительную прививку от коронавируса в связи с активным распространением нового варианта вируса.