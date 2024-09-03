Кулеба після удару РФ по Полтаві знову закликав прискорити надання Україні ППО

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав західних союзників прискорити постачання Україні протиповітряної оборони після удару Росії по Полтаві, в результаті якого загинули десятки людей.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", він сказав в етері CNN.

За словами Кулеби, російський удар по військовому вишу та лікарні в Полтаві – "це чергова причина, чому постачання систем протиповітряної оборони в Україну повинне бути пришвидшене.

Він наголосив, що Росія використала для удару балістичну ракету, яка досягла цілі за дуже короткий проміжок часу, не давши людям час спуститись у бомбосховища.

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"Єдиний спосіб перехопити ракету – це мати систему Patriot або систему ППО SAMP/T, тому що вони єдині здатні перехоплювати балістичні ракети", – зауважив міністр.

"Я не знаю, скільки ще таких трагедій має статися, щоб всі обіцянки були виконані, і щоб всі нові зобов'язання були ухвалені", – додав голова МЗС.

Удень 3 вересня Росія вдарила двома балістичними ракетами по військовому інституту в Полтаві та лікарні неподалік. За останніми даними, кількість загиблих зросла до 51, ще 219 людей поранені.

Як відомо, союзники Києва в НАТО пообіцяли сім систем протиповітряної оборони, але деякі обіцяні системи Patriot затримуються.