Кулеба после удара РФ по Полтаве снова призвал ускорить предоставление Украине ПВО

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал западных союзников ускорить поставки Украине противовоздушной обороны после удара России по Полтаве, в результате которого погибли десятки людей.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", он сказал в эфире CNN.

По словам Кулебы, российский удар по военному вузу и больнице в Полтаве – "это очередная причина, почему поставки систем противовоздушной обороны в Украину должны быть ускорены.

Он отметил, что Россия использовала для удара баллистическую ракету, которая достигла цели за очень короткий промежуток времени, не дав людям время спуститься в бомбоубежища.

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"Единственный способ перехватить ракету – это иметь систему Patriot или систему ПВО SAMP/T, потому что они единственные способны перехватывать баллистические ракеты", – отметил министр.

"Я не знаю, сколько еще таких трагедий должно произойти, чтобы все обещания были выполнены, и чтобы все новые обязательства были приняты", – добавил глава МИД.

Днем 3 сентября Россия ударила двумя баллистическими ракетами по военному институту в Полтаве и больнице неподалеку. По последним данным, количество погибших возросло до 51, еще 219 человек ранены.

Как известно, союзники Киева в НАТО пообещали семь систем противовоздушной обороны, но некоторые обещанные системы Patriot задерживаются.