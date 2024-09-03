Глава МВС Франції закликав до міграційного договору між ЄС і Британією після трагедії в Ла-Манші

Міністр внутрішніх справ Франції Жеральд Дарманен закликав до укладення договору про міграцію між Європейським Союзом і Великою Британією після загибелі 12 мігрантів, які намагались незаконно перетнути протоку Ла-Манш.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AFP.

Раніше у вівторок стало відомо, що в результаті аварії малого човна в Ла-Манші загинули щонайменше 12 мігрантів, які намагались потрапити до Британії. Це найбільш смертельна аварія в цьому районі за останній час.

За словами Дарманена, ЄС повинен прагнути "відновити традиційні відносини у сфері міграції з нашими британськими друзями й сусідами".

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Він додав, що нинішня система, за якої Британія платить Франції для запобігання нелегальній міграції через Ла-Манш, покривають лише "третину від того, що ми витрачаємо" на відповідні зусилля.

На думку глави французького МВС, "десятки мільйонів євро, про які ми щороку домовляємося з нашими британськими друзями", недостатні для стримування мігрантів, багато з яких хочуть потрапити до Британії, щоб возз'єднатися з сім'ями або "працювати в умовах, які були б неприйнятними у Франції".

Проблема нелегальної міграції через Ла-Манш є одним з постійних джерел напруги у відносинах Парижа і Лондона після виходу Великої Британії з ЄС.

Експрем'єр Британії Ріші Сунак у березні 2023 року уклав нову угоду з президентом Франції Емманюелем Макроном, яка збільшила британські виплати на фінансування більшої кількості французької поліції на узбережжі.

Згідно з угодою, Лондон погодився збільшити фінансування Франції до 541 мільйона євро, що дозволило розмістити кілька сотень додаткових французьких правоохоронців уздовж узбережжя Ла-Маншу.