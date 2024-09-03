Глава МВД Франции призвал к миграционному договору между ЕС и Британией после трагедии в Ла-Манше

Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен призвал к заключению договора о миграции между Европейским Союзом и Великобританией после гибели 12 мигрантов, которые пытались незаконно пересечь пролив Ла-Манш.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AFP.

Ранее во вторник стало известно, что в результате аварии малой лодки в Ла-Манше погибли по меньшей мере 12 мигрантов, которые пытались попасть в Британию. Это наиболее смертельная авария в этом районе за последнее время.

По словам Дарманена, ЕС должен стремиться "восстановить традиционные отношения в сфере миграции с нашими британскими друзьями и соседями".

Реклама:

Он добавил, что нынешняя система, при которой Британия платит Франции для предотвращения нелегальной миграции через Ла-Манш, покрывают лишь "треть от того, что мы тратим" на соответствующие усилия.

По мнению главы французского МВД, "десятки миллионов евро, о которых мы ежегодно договариваемся с нашими британскими друзьями", недостаточны для сдерживания мигрантов, многие из которых хотят попасть в Британию, чтобы воссоединиться с семьями или "работать в условиях, которые были бы неприемлемыми во Франции".

Проблема нелегальной миграции через Ла-Манш является одним из постоянных источников напряжения в отношениях Парижа и Лондона после выхода Великобритании из ЕС.

Экс-премьер Британии Риши Сунак в марте 2023 года заключил новое соглашение с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, которое увеличило британские выплаты на финансирование большего количества французской полиции на побережье.

Согласно договору, Лондон согласился увеличить финансирование Франции до 541 миллиона евро, что позволило разместить несколько сотен дополнительных французских правоохранителей вдоль побережья Ла-Манша.