В ОБСЄ буде тимчасове керівництво – нема консенсусу на призначення нового

В Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) з 4 вересня буде тимчасове керівництво, оскільки 57 держав-членів не змогли консенсусом обрати постійних керівників.

Про це йдеться в повідомленні на сайті Організації, яке цитує "Європейська правда".

Ієн Борг, міністр закордонних справ Мальти, яка головує в ОБСЄ в 2024 році, заявив про "відсутність консенсусу щодо призначення нового керівництва" Організації.

У зв’язку з цим він уповноважив директорку Центру запобігання конфліктам ОБСЄ та заступницю голови Секретаріату ОБСЄ Кетрін Фірон, "тимчасово взяти на себе основні функції" генерального секретаря ОБСЄ з 4 вересня.

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Ця домовленість діятиме до призначення нового генсека Організації, "забезпечуючи таким чином безперервне управління людськими, фінансовими та матеріальними ресурсами ОБСЄ в процесі виконання нею своїх повноважень", йдеться в повідомленні.

Паралельно голова МЗС Мальти призначив тимчасових керівників у ключові структури ОБСЄ.

Бюро з демократичних інститутів і прав людини очолить перша заступниця директора Теа Джалашвілі; Офіс Верховного комісара у справах національних меншин – його директор Марек Щигел; а Офіс Представника з питань свободи ЗМІ – його директор Філіп Трембле.

"Мальтійське головування в ОБСЄ залишається відданим пошуку рішення, яке підтримує основні цінності багатосторонності і забезпечує функціональну і ефективну ОБСЄ", – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, минулого року Росія протягом багатьох місяців блокувала роботу ОБСЄ, передусім виступаючи проти обрання Естонії головуючою у 2024 році державою.

Наприкінці 2023 року, під час головування Північної Македонії в ОБСЄ, в Організації вирішили піти на компроміс із Москвою: головуючою державою обрали нейтральну Мальту, а терміни повноважень тодішнього керівництва просто продовжили на дев’ять місяців.

Цей термін сплив у вересні 2024-го, але знайти консенсусне рішення – позаяк в ОБСЄ усі рішення мають ухвалюватись консенсусом – так і не вдалось.