Мальта після російського шантажу починає головування в ОБСЄ

Мальта з 1 січня 2024 року починає річне головування в Організації з безпеки й співробітництва в Європі (ОБСЄ) після того, як Росія місяцями блокувала функціонування організації та схвалення головування Естонії.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Мальту обрали головуючою державою ОБСЄ на міністерській зустрічі у Скоп’є, столиці Північної Македонії, 1 грудня.

Це сталось на тлі неодноразових намагань РФ блокувати іншу попередньо узгоджену кандидатуру – Естонію – як нібито ворожу державу через її активне засудження повномасштабної російської агресії проти України.

Позаяк рішення в ОБСЄ ухвалюються виключно консенсусом, дії Москви загрожували розпадом організації, яка на 2024 рік могла залишитись без голови. Та зрештою за сприяння Північної Македонії, яка головувала протягом 2023-го, РФ погодилась на мальтійське головування.

Головою ОБСЄ за посадою стає міністр закордонних і європейських справ та торгівлі Мальти Ієн Борг. На зустрічі Ради міністрів ОБСЄ у Скоп’є він наголошував, що роль його країни в ОБСЄ є актуальнішою та важливішою, ніж будь-коли раніше.

Мальтієць також підкреслив відданість Мальти виконанню обов'язків і зобов'язань у межах Організації із безпеки й співробітництва в Європі в майбутньому.

Минулого місяця Мальта з Фінляндією, яка має головувати в ОБСЄ у 2025 році, зобов’язалися підтримувати Україну, поки триває війна Росії, і після війни, коли держава заглибиться у процес відновлення.