Бербок підтримує постачання Києву далекобійних ракет

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок підтримала ідею надання Україні Заходом далекобійних ракет для самооборони попри те, що канцлер ФРН Олаф Шольц має протилежні погляди.

Про це вона заявила у ефірі телеканалу ARD, цитує DW, передає "Європейська правда".

Бербок акцентувала, що завжди говорила про те, що далекобійні ракети відіграють важливу роль, "особливо для подолання мінного поясу на сході України".

На запитання про можливість постачання Києву з Німеччини інших видів озброєння вона наголосила, що вже чітко висловила свою думку щодо цього, однак у Шольца – інша позиція.

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"А в коаліції – у демократичній коаліції відбувається так, що, якщо партнери не можуть домовитися про один пункт, ми не можемо це підтримати (постачання далекобійної зброї в Україну. – ред.). Тоді це роблять американці, і британці, і французи", – вказала Бербок.

Також вона вкотре висловилася за продовження Німеччиною військової допомоги Україні.

Бербок аргументувала це тим, що особливо важлива ця підтримка з огляду на можливість повернення в Білий дім Дональда Трампа після виборів.

Як відомо, Німеччина послідовно відмовлялась передавати Україні крилаті ракети Taurus – навіть після того, як своє далекобійне озброєння передали Велика Британія, Франція та США.

Зокрема 21 вересня Шольц укотре відкинув заклики до постачання крилатих ракет Taurus в Україну.

За інформацією The Times, США та Британія нібито готуються надати Україні дозвіл на використання ракет Storm Shadow для ударів по російській території, але таке оголошення не буде публічним, аби зберегти елемент несподіванки для Росії.

Пізніше міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі заявив, що рішення щодо зняття обмежень для України на застосування західної далекобійної зброї по військових цілях на території Росії може бути прийняте до початку зими.