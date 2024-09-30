Новий уряд Франції виступатиме за жорсткішу міграційну політику ЄС

Новий уряд Франції закликатиме на рівні Євросоюзу до жорсткішої міграційної політики та протидії нелегальній міграції.

Як повідомляє Politico, про це сказав новий міністр у справах Європи Бенжамін Аддад.

У перших коментарях для преси після призначення Аддад зазначив, що бачить у новому циклі роботи євроінституцій нагоду розпочати обговорення подальших кроків у міграційному питанні.

Він акцентував, що в усіх країнах ЄС є значний запит суспільства на більший контроль за міграцією.

Реклама:

"Це не означає, що ми маємо закривати кордони, це означає – що ми маємо визначати свої критерії щодо того, хто може залишатися у нас, і бути спроможні видворяти тих, хто їм не відповідає", – зазначив міністр.

За його словами, хоча країни будуть впроваджувати принципи, закладені у новому пакеті міграційного законодавства ЄС, Брюссель не має ігнорувати заклики столиць, які вимагають ще жорсткіших підходів.

Аддад утримався від конкретики щодо того, що саме планує пропонувати новий уряд Франції, але сказав, що в обговореннях "не має бути табу" і що варто приділяти більшу увагу співпраці з владою країн на півночі Африки як способу стримувати нелегальну міграцію.

Він наголосив на необхідності проявити єдність у цьому питанні та підтримати країни ЄС, які через географічне розташування стали основними "воротами у Європу" для мігрантів, що прибувають морем, як Греція та Італія.

Новий прем’єр Мішель Барньє також акцентував, що Франції необхідний жорсткіший контроль за міграцією і передусім – у вигляді практичних кроків, а не посилення відповідного законодавства.

Нагадаємо, Португалія затвердила нову систему повернення мігрантів, які перебувають в країні без дозволу.

Уряд Греції планує продовжити реалізацію свого плану будівництва нового паркану на кордоні з Туреччиною для запобігання нелегальній міграції, з фінансуванням ЄС або без нього – побоюючись, що ескалація на Близькому Сході спричинить нові хвилі біженців до Європи.