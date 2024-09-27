Португалія затвердила нову систему висилки нелегальних мігрантів

Португалія запровадить нову систему повернення і висилки мігрантів, які перебувають в країні без дозволу, і створить Національний підрозділ з питань іноземців та кордонів у складі поліції.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Euractiv.

"Однією з трагічних помилок попереднього уряду в питаннях міграції був спосіб ліквідації SEF (Служби у справах іноземців та імміграції)", – заявив міністр уряду Антоніу Лейтау Амару на пресконференції за підсумками засідання кабінету міністрів.

"Існувала прогалина у поверненні, висиланні нелегальних громадян, у відсутності перевірок і в багатьох завданнях з контролю за в'їздом. Ми обіцяли, і сьогодні ми реалізуємо створення Національного підрозділу з питань іноземців та кордонів у складі SEF", – додав він.

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Лейтау Амару підкреслив, що новий поліцейський підрозділ відповідатиме за "контроль повітряного кордону", дотримання імміграційного законодавства, а також за висилку і репатріацію нелегальних мігрантів, що, за словами міністра, наразі "не працює".

Нові заходи з повернення та видворення нелегальних мігрантів є частиною законопроєкту про прикордонний контроль, який уряд схвалив у четвер і який буде направлений до парламенту.

Уряд оголосив про створення нового поліцейського підрозділу в червні, коли опублікував План дій у сфері міграції.

Після скасування SEF 29 жовтня минулого року поліція створила підрозділ з безпеки аеропортів та прикордонного контролю, який контролює осіб, що в'їжджають і виїжджають з країни повітряним транспортом, а також забезпечує безпеку в аеропортах.

Нагадаємо, новий міністр внутрішніх справ Франції Брюно Ретайо пообіцяв запровадити жорсткі міграційні та безпекові заходи, зокрема для обмеження кількості шукачів притулку в країні.

Тема міграції відігравала важливу роль на дострокових виборах до нижньої палати парламенту Франції – Національної асамблеї – наприкінці червня та на початку липня. З-поміж партій найбільше голосів зібрало ультраправе "Національне об’єднання", яке виступало на антиімміграційній платформі.