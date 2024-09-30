Новое правительство Франции будет выступать за более жесткую миграционную политику ЕС

Новое правительство Франции будет призывать на уровне Евросоюза к более жесткой миграционной политике и противодействию нелегальной миграции.

Как сообщает Politico, об этом сказал новый министр по делам Европы Бенжамен Аддад.

В первых комментариях для прессы после назначения Аддад отметил, что видит в новом цикле работы евроинститутов возможность начать обсуждение дальнейших шагов в миграционном вопросе.

Он акцентировал, что во всех странах ЕС есть значительный запрос общества на больший контроль за миграцией.

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"Это не означает, что мы должны закрывать границы, это означает – что мы должны определять свои критерии по поводу того, кто может оставаться у нас, и быть способны выдворять тех, кто им не соответствует", – отметил министр.

По его словам, хотя страны будут внедрять принципы, заложенные в новом пакете миграционного законодательства ЕС, Брюссель не должен игнорировать призывы столиц, которые требуют еще более жестких подходов.

Аддад воздержался от конкретики по поводу того, что именно планирует предлагать новое правительство Франции, но сказал, что в обсуждениях "не должно быть табу" и что следует уделять большее внимание сотрудничеству с властями стран на севере Африки как способу сдерживать нелегальную миграцию.

Он отметил необходимость проявить единство в этом вопросе и поддержать страны ЕС, которые из-за географического расположения стали основными "воротами в Европу" для мигрантов, прибывающих по морю, как Греция и Италия.

Новый премьер Мишель Барнье также акцентировал, что Франции необходим более жесткий контроль за миграцией и прежде всего – в виде практических шагов, а не усиления соответствующего законодательства.

Напомним, Португалия утвердила новую систему возвращения мигрантов, находящихся в стране без разрешения.

Правительство Греции планирует продолжить реализацию своего плана строительства нового забора на границе с Турцией для предотвращения нелегальной миграции, с финансированием ЕС или без него – опасаясь, что эскалация на Ближнем Востоке повлечет новые волны беженцев в Европу.