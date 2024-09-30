У Данії заробітна плата чоловіків все ще вища, ніж жінок

У Данії середня заробітна плата чоловіків все ще залишається вищою, ніж жінок, а розрив навіть зріс.

Як повідомляє DR, пише "Європейська правда", такі дані за підсумками 2023 року опублікувало національне статистичне відомство.

Розрив середньої заробітної плати чоловіків і жінок у Данії у 2023 році складав 12,4%, тоді як у 2022 році – 12,2%.

Найбільш відчутний розрив – у регіонах, де заробітна плата чоловіків навіть на 16% вища.

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Минулого року середня заробітна плата данців, до оподаткування, складала 48 599 крон на місяць. Чоловіки заробляли в середньому 54 574 крони (близько 7300 євро), жінки – 45 200 крон (близько 6060 євро).

Ставка оподаткування у Данії для типового податкового резидента складає 52%, хоча з певними податковими винятками може бути меншою.

Нагадаємо, у 2023 році в ЄС набула чинності Директива про прозорість оплати праці, яка встановлює чіткі рамки для застосування концепції "рівноцінної праці" та критерії для її врегулювання.

Уперше зміни до механізму оплати праці для досягнення гендерної рівності Європейська комісія запропонувала ще у 2021 році.