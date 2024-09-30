В Дании заработная плата мужчин все еще выше, чем женщин

В Дании средняя заработная плата мужчин все еще остается выше, чем женщин, а разрыв даже вырос.

Как сообщает DR, пишет "Европейская правда", такие данные по итогам 2023 года опубликовало национальное статистическое ведомство.

Разрыв средней заработной платы мужчин и женщин в Дании в 2023 году составлял 12,4%, тогда как в 2022 году – 12,2%.

Наиболее ощутимый разрыв – в регионах, где заработная плата мужчин даже на 16% выше.

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В прошлом году средняя заработная плата датчан до налогообложения составляла 48 599 крон в месяц. Мужчины зарабатывали в среднем 54 574 кроны (около 7300 евро), женщины – 45 200 крон (около 6060 евро).

Ставка налогообложения в Дании для типичного налогового резидента составляет 52%, хотя с определенными налоговыми исключениями может быть меньше.

Напомним, в 2023 году в ЕС вступила в силу Директива о прозрачности оплаты труда, которая устанавливает четкие рамки для применения концепции "равноценного труда" и критерии для ее урегулирования.

Впервые изменения в механизм оплаты труда для достижения гендерного равенства Европейская комиссия предложила еще в 2021 году.