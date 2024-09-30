Британия прекращает производить электроэнергию из угля

Великобритания прощается с углем: после более 140 лет британцы прекращают производить электроэнергию из этого горючего ископаемого.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает The Guardian.

Последняя угольная электростанция в Рэтклифф-он-Соар, к юго-западу от Ноттингема, в понедельник работает последний день. Это делает Соединенное Королевство первой богатой индустриальной страной, которая постепенно отказалась от угля в производстве электроэнергии.

Использование угольной энергии в Великобритании началось, когда первая в мире угольная электростанция Holborn Viaduct в Лондоне начала производить электроэнергию в 1882 году.

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"Зеленые" активисты назвали прекращения работы электростанции большим достижением правительства в сокращении выбросов углерода в Британии.

"Сегодняшнее закрытие станции Рэтклифф знаменует собой конец эпохи, и угольщики могут по праву гордиться своей работой, которая обеспечивает энергией нашу страну уже более 140 лет. Как страна, мы в долгу перед будущими поколениями", – прокомментировал министр энергетики Майкл Шенкс.

170 сотрудников станции приглашены собраться в столовой в понедельник, где в прямом эфире из диспетчерской будет показан момент, когда генераторы выключаются в последний раз.

Угольная электроэнергия составляла 80% от всей электроэнергии Великобритании в начале 1980-х годов и 40% – в 2012 году. В 2023 году доля угля в энергобалансе составляла 1,3%.

Постепенный отказ Великобритании от угля в значительно более ранний срок по сравнению с Германией возможен, потому что страна продолжает полагаться на атомную энергию.

В правительстве Германии допустили, что не откажутся от угля в энергетике до 2030 года.