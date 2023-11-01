В уряді Німеччини допустили, що не відмовляться від вугілля в енергетиці до 2030 року

Німецький міністр фінансів Крістіан Лінднер поставив під сумнів здатність Німеччини поступово відмовитися від вугілля як джерела енергії до 2030 року.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило агентство DPA.

"Поки не буде зрозуміло, що енергія доступна, ми повинні перестати мріяти про поступову відмову від вугілля до 2030 року", – сказав міністр газеті Kölner Stadt-Anzeiger в інтерв'ю, опублікованому у вівторок.

У своїй коаліційній угоді соціал-демократи канцлера Олафа Шольца, "зелені" і вільні демократи Лінднера погодилися пришвидшити поетапну відмову від вугілля в країні "в ідеальному випадку" з 2038 до 2030 року.

Лінднер хоче, щоб Німеччина більше покладалася на природний газ із внутрішніх джерел. "Потрібно інтенсифікувати внутрішній видобуток газу", – сказав він.

Крім того, за його словами, розширення використання відновлюваних джерел енергії має пришвидшитись.

Торік у грудні повідомляли, що Німеччина збільшує свою залежність від вугілля у спробах владнати з енергетичною кризою – третина енергетики країни виробляється з вугілля.

Щоб пережити поточну кризу, країна тимчасово відновила роботу низки вугільних електростанцій.