Глава МЗС Німеччини порівняла прем'єра Баварії із "хлопчиком-підлітком"

Глава МЗС Німеччини Анналена Бербок, яка представляє партію "Зелених", критично висловилась на адресу прем’єра Баварії і лідера партії ХСС Маркуса Зьодера.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило видання Spiegel.

Останнім часом Зьодер за кожної нагоди виступає проти "Зелених", на що Анналена Бербок зрештою відреагувала в ефірі програми ARD: "Мені здається, що в цьому є щось патологічне".

Зьодер систематично применшує успіхи земельних урядів у Північному Рейні-Вестфалії та Шлезвіг-Гольштейні, куди входять "Зелені".

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"Деякі чоловіки з великим его, очевидно, не можуть змиритися з тим, що інші досягли того, чого вони не змогли зробити самі", – сказала Бербок.

"Іноді я думаю про хлопчика-підлітка, який ніяк не може впоратися з тим, що кохання його життя кудись пішло", – додала представниця "Зелених". Зьодер вирішив створити в Баварії коаліцію з Вільними виборцями – і тепер, за словами Бербок, "ображає всіх тих", хто керує разом із "Зеленими".

Позиціонування щодо "Зелених" останнім часом є одним з найбільш суперечливих питань всередині союзу ХДС/ХСС. Лідер ХДС Фрідріх Мерц не виключив остаточно коаліцію з "Зеленими" у разі перемоги на виборах у 2025 році.

Зьодер вкотре дав зрозуміти, що його партія хоче не допустити коаліції за участю "Зелених" після федеральних виборів наступного року.

Зовсім недавно Мерц також повернувся до критики "Зелених". Він заперечив компетентність "зеленого" віцеканцлера і міністра економіки Роберта Габека і принизив його як "автора дитячих книжок".

На відміну від Мерца, Габек має докторський ступінь, а також досвід роботи в уряді як на земельному, так і на федеральному рівнях.

Нагадаємо, раніше ХДС та їхній баварський партнер ХСС офіційно оголосили, що на наступних федеральних виборах їхнім кандидатом у канцлери буде лідер ХДС Фрідріх Мерц.

Наступні федеральні вибори у стануть викликом для політсил теперішньої керівної коаліції, партії якої втрачають популярність. Вони також загрожують високим результатом ультраправої "Альтернативи для Німеччини" та популістської партії "подруги Путіна" Сари Вагенкнехт.