Глава МИД Германии сравнила премьера Баварии с "мальчиком-подростком"

Глава МИД Германии Анналена Бербок, которая представляет партию "Зеленых", критически высказалась в адрес премьера Баварии и лидера партии ХСС Маркуса Зёдера.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило издание Spiegel.

В последнее время Зёдер при каждом удобном случае выступает против "Зеленых", на что Анналена Бербок в конце концов отреагировала в эфире программы ARD: "Мне кажется, что в этом есть что-то патологическое".

Зёдер систематически преуменьшает успехи земельных правительств в Северном Рейне-Вестфалии и Шлезвиг-Гольштейне, куда входят "Зеленые".

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"Некоторые мужчины с большим эго, очевидно, не могут смириться с тем, что другие достигли того, чего они не смогли сделать сами", – сказала Бербок.

"Иногда я думаю о мальчике-подростке, который никак не может справиться с тем, что любовь его жизни куда-то ушла", – добавила представительница „Зеленых". Зёдер решил создать в Баварии коалицию со Свободными избирателями – и теперь, по словам Бербок, "оскорбляет всех тех", кто руководит вместе с "Зелеными".

Позиционирование в отношении "Зеленых" в последнее время является одним из самых спорных вопросов внутри союза ХДС/ХСС. Лидер ХДС Фридрих Мерц не исключил окончательно коалицию с "Зелеными" в случае победы на выборах в 2025 году.

Зёдер в очередной раз дал понять, что его партия хочет не допустить коалиции с участием "Зеленых" после федеральных выборов в следующем году.

Совсем недавно Мерц также вернулся к критике "Зеленых". Он отрицал компетентность "зеленого" вице-канцлера и министра экономики Роберта Габека и унизил его как "автора детских книжек".

В отличие от Мерца, Габек имеет докторскую степень, а также опыт работы в правительстве как на земельном, так и на федеральном уровнях.

Напомним, ранее ХДС и их баварский партнер ХСС официально объявили, что на следующих федеральных выборах их кандидатом в канцлеры будет лидер ХДС Фридрих Мерц.

Следующие федеральные выборы станут вызовом для политсил нынешней правящей коалиции, партии которой теряют популярность. Они также угрожают высоким результатом ультраправой "Альтернативы для Германии" и популистской партии "подруги Путина" Сары Вагенкнехт.