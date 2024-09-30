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Столтенберг закликає членів НАТО підтримати мирний план України, а не Китаю

Новини — Понеділок, 30 вересня 2024, 17:59 — Олег Павлюк

Єнс Столтенберг, який незабаром піде з посади генерального секретаря НАТО, вважає, що держави Альянсу повинні підтримувати українську "формулу миру", а не альтернативні пропозиції інших країн.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", він сказав в інтерв’ю Politico.

На питання про участь Туреччини в китайсько-бразильській ініціативі "Друзі миру", яка просуває їхню "мирну ініціативу", Столтенберг сказав, що Альянс "повинен підтримати українську ініціативу".

"Українська мирна ініціатива – це ініціатива, яка гарантує, що у нас є процес, який може привести до тривалого миру. І, звичайно, саме українці, зрештою, повинні вирішувати, які умови є прийнятними. Вони є жертвою повномасштабного вторгнення", – додав генсек НАТО.

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Нагадаємо, раніше про підтримку китайсько-бразильської "мирної ініціативи" заявили Угорщина та Швейцарія.

Ця ініціатива, оголошена у травні 2024 року, є набором із шести пунктів, у яких жодного разу не згаданий Статут ООН чи територіальна цілісність України. Натомість є заклик до "зупинення воєнних дій, незагострення конфлікту і нерозповсюдження його на нові території".

До китайсько-бразильської ініціативи "Друзі миру" вже приєдналася група з 17 країн, і Туреччина наразі є єдиним членом НАТО серед них.

Президент України Володимир Зеленський раніше назвав китайсько-бразильську пропозицію "деструктивною", передусім тому, що її не обговорювали з Україною.

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Столтенберг Саміт миру
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