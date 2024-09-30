Новый командующий армией Швеции: Сейчас опаснее, чем во времена холодной войны

Генерал-лейтенант Микаэль Клессон, который с 1 октября заступает на должность главнокомандующего Вооруженных сил Швеции, предостерег, что сейчас мы живем во времена более опасные, чем во время холодной войны.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", он сказал в интервью SVT.

По мнению Клессона, в нынешней ситуации безопасности есть как сходство, так и различия с холодной войной.

"Есть много общего, но в то же время она в чем-то более непредсказуема, чем холодная война. Тогда были другие механизмы и диалог", – отметил он.

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На уточняющий вопрос, означают ли его слова, что сейчас времена более опасные, будущий командующий армии Швеции добавил: "Я бы сказал, что да".

На вопрос о российской угрозе для Швеции Михаэль Клессон говорит, что Россия является "стратегически непредсказуемой", поэтому нельзя исключать, что она может вступить в военный конфликт с такой страной – членом НАТО, как Швеция.

"Я вижу много разных типов угроз. Например, когда мы говорим о гибридной войне, это иногда звучит как более добрая, мягкая форма войны, но это не так, это сочетание эксплуатации уязвимостей в обществе, а также компонентов обычного военного насилия", – пояснил шведский генерал-лейтенант.

Действующий главнокомандующий Вооруженных сил Швеции генерал Микаэль Бюден, который занимает эту должность с 2015 года, ранее говорил, что все граждане страны должны быть готовы к войне.

Он также предположил, что Владимир Путин хочет контролировать все Балтийское море.