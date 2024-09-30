Французька компанія поставить Нідерландам чотири підводні човни

Французька суднобудівна компанія Naval Group поставить Нідерландам чотири океанські підводні човни, побудовані на базі французьких типу "Барракуда" (NAS).

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Le Figaro.

Французький виробник виграв тендер уряду Нідерландів у березні минулого року після тривалого процесу оцінки, який розпочався у 2015 році.

Знадобилося шість місяців, щоб контракт вартістю приблизно 5,6 мільярда євро був підписаний у понеділок Державним секретарем з питань оборони Нідерландів Гійсом Туйнманом і генеральним директором Naval Group П'єром Еріком Поммелле.

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"Тривалий процес закупівель показав, що підводний човен, запропонований Naval Group, є найкращим рішенням для заміни підводних човнів класу Walrus. Підводні човни Orka, Zwaardvis, Barracuda і Tijgerhaai дадуть Королівським ВМС Нідерландів фору в підводній війні", – каже Гійс Туінман.

Це посилить стратегічну автономію Нідерландів. Зі свого боку, П'єр Ерік Поммелле сказав, що для нього " надзвичайно велика честь", що Naval Group був обраний "одним з найсучасніших операторів підводного флоту НАТО, який відповідає високим оперативним і технічним вимогам".

Згідно з умовами угоди, Naval Group зобов'язується співпрацювати з місцевими компаніями та науковими інститутами протягом двадцяти років.

Naval Group визначила 300 потенційних партнерів, серед них – Thales Netherlands, яка спеціалізується на системах управління і ведення вогню, датчиках і радарах.

Згідно з промисловим планом, чотири підводні човни будуть зібрані на верфі Naval Group в Шербурі, але за низку критично важливих систем і технічне обслуговування відповідатимуть Нідерланди.

Ці нові човни прийдуть на зміну звичайним ударним підводним човнам класу Walrus, яким вже понад 30 років і перший з яких був виведений зі складу флоту минулої осені.

Перші два підводні човни типу "Орка", оснащені дизель-електричними двигунами, будуть поставлені між 2034 і 2037 роками. Вони зможуть нести американські торпеди Mark 48 і крилаті ракети.

Раніше Австралія і Велика Британія підписали нову угоду про співпрацю в галузі оборони і безпеки, яка полегшує спільні операції їхніх збройних сил на території обох країн.

За угодою AUKUS між Австралією, Великою Британією і США, Австралія придбає кілька американських підводних човнів класу "Вірджинія" протягом наступного десятиріччя і побудує новий підводний човен на суднобудівних верфях в Аделаїді до 2040 року.

Нагадаємо, формат AUKUS заснували у вересні 2021 року. Тоді угода призвела до серйозної образи з боку Франції, оскільки це нове партнерство зірвало давніший франко-австралійський контракт на десятки мільярдів доларів. Детальніше про це – у статті Угода, що розлютила Макрона: як США та союзники змінюють світову систему безпеки.