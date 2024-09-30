Французская компания поставит Нидерландам четыре подводные лодки

Французская судостроительная компания Naval Group поставит Нидерландам четыре океанские подводные лодки, построенные на базе французских типа "Барракуда" (NAS).

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Le Figaro.

Французский производитель выиграл тендер правительства Нидерландов в марте прошлого года после длительного процесса оценки, который начался в 2015 году.

Потребовалось шесть месяцев, чтобы контракт стоимостью примерно 5,6 миллиарда евро был подписан в понедельник Государственным секретарем по вопросам обороны Нидерландов Гийсом Туйнманом и генеральным директором Naval Group Пьером Эриком Поммелле.

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"Длительный процесс закупок показал, что подводная лодка, предложенная Naval Group, является лучшим решением для замены подводных лодок класса Walrus. Подводные лодки Orka, Zwaardvis, Barracuda и Tijgerhaai дадут Королевским ВМС Нидерландов фору в подводной войне", – говорит Гийс Туинман.

Это усилит стратегическую автономию Нидерландов. Со своей стороны, Пьер Эрик Поммелле сказал, что для него "чрезвычайно большая честь", что Naval Group был выбран "одним из самых современных операторов подводного флота НАТО, который отвечает высоким оперативным и техническим требованиям".

Согласно условиям соглашения, Naval Group обязуется сотрудничать с местными компаниями и научными институтами в течение двадцати лет.

Naval Group определила 300 потенциальных партнеров, среди них – Thales Netherlands, которая специализируется на системах управления и ведения огня, датчиках и радарах.

Согласно промышленному плану, четыре подводные лодки будут собраны на верфи Naval Group в Шербуре, но за ряд критически важных систем и техническое обслуживание будут отвечать Нидерланды.

Эти новые лодки придут на смену обычным ударным подводным лодкам класса Walrus, которым уже более 30 лет и первая из которых была выведена из состава флота прошлой осенью.

Первые две подводные лодки типа "Орка", оснащенные дизель-электрическими двигателями, будут поставлены между 2034 и 2037 годами. Они смогут нести американские торпеды Mark 48 и крылатые ракеты.

Ранее Австралия и Великобритания подписали новое соглашение о сотрудничестве в области обороны и безопасности, которое облегчает совместные операции их вооруженных сил на территории обеих стран.

По соглашению AUKUS между Австралией, Великобританией и США, Австралия приобретет несколько американских подводных лодок класса "Вирджиния" в течение следующего десятилетия и построит новую подводную лодку на судостроительных верфях в Аделаиде к 2040 году.

Напомним, формат AUKUS основали в сентябре 2021 года. Тогда соглашение привело к серьезной обиде со стороны Франции, поскольку это новое партнерство сорвало давний франко-австралийский контракт на десятки миллиардов долларов. Подробнее об этом – в статье Соглашение, которое разозлило Макрона: как США и союзники меняют мировую систему безопасности.