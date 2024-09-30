У Франції 4-річний хлопчик випадково вистрілив у батька з рушниці

У муніципалітеті Курнон-д'Овернь у центральній Франції чотирирічна дитина випадково вистрілила з мисливської рушниці в свого батька, у якого діагностували серйозне поранення ноги.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє AFP.

Інцидент стався напередодні, 29 вересня, коли батько з чотирирічним сином вирушили на полювання на авто. Вони зупинилися, щоб поговорити з друзями, які також були на полюванні.

"Дитина вистрілила з рушниці одного з мисливців і поранила свого батька в ногу", – повідомили AFP у поліції.

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Там додали, що хлопчика відвезли до психіатричної лікарні для обстеження, а правоохоронці почали розслідування, аби з'ясувати, "як чотирирічна дитина опинилася з зарядженою мисливською рушницею".

Керівник місцевої асоціації мисливців Домінік Бюссон заявив, що мисливці перед зборами повинні були розрядити свої рушниці, але не зробили цього. Він також стверджує, що батькові довелося ампутувати ступню.

Минулого року, нагадаємо, у Франції заборонили полювання у нетверезому стані.

Тоді ж суд у Франції покарав відкладеним дворічним терміном позбавлення волі та довічною забороною полювати мисливця, який два роки тому помилково застрелив людину, вважаючи, що стріляв у вепра.