Во Франции 4-летний мальчик случайно выстрелил в отца из ружья

В муниципалитете Курнон-д'Овернь в центральной Франции четырехлетний ребенок случайно выстрелил из охотничьего ружья в своего отца, у которого диагностировали серьезное ранение ноги.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает AFP.

Инцидент произошел накануне, 29 сентября, когда отец с четырехлетним сыном отправились на охоту на авто. Они остановились, чтобы поговорить с друзьями, которые также были на охоте.

"Ребенок выстрелил из ружья одного из охотников и ранил своего отца в ногу", – сообщили AFP в полиции.

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Там добавили, что мальчика отвезли в психиатрическую больницу для обследования, а правоохранители начали расследование, чтобы выяснить, "как четырехлетний ребенок оказался с заряженным охотничьим ружьем".

Руководитель местной ассоциации охотников Доминик Бюссон заявил, что охотники перед собранием должны были разрядить свои ружья, но не сделали этого. Он также утверждает, что отцу пришлось ампутировать ступню.

В прошлом году, напомним, во Франции запретили охоту в нетрезвом состоянии.

Тогда же суд во Франции наказал отложенным двухлетним сроком лишения свободы и пожизненным запретом охотиться охотника, который два года назад ошибочно застрелил человека, считая, что стрелял в вепря.