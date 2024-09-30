В ЕС предлагают меры для защиты дельфинов возле Испании и Франции

Европейская комиссия в понедельник, 30 сентября, одобрила план временного закрытия Бискайского залива, что на атлантическом побережье Франции и Испании, для крупных рыболовных судов, чтобы предотвратить случайный вылов дельфинов.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в сообщении Еврокомиссии.

Предложение, которое еще должны одобрить Европейский парламент и Совет ЕС, предусматривает закрытие Бискайского залива для рыболовных судов длиной более восьми метров на период с 22 января по 20 февраля 2025 года.

Соответствующие суда должны будут оставаться в порту, "чтобы избежать случайного вылова мелких китообразных в зимний период, который ученые определили как период повышенного риска прилова", объясняют в Еврокомиссии.

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Предложение Еврокомиссии предусматривает и другие обязательные меры для судов, в частности использование акустических отпугивающих устройств и мониторинг малых китообразных в течение всего года с помощью бортовых наблюдателей и бортовых камер.

Ожидается, что решение коснется около 300 судов, принадлежащих Бельгии, Испании, Португалии и Франции.

По данным Международного совета по исследованию моря, около 9000 дельфинов погибают каждый год из-за случайного вылова вдоль французского побережья Атлантического океана. Это значительно превышает порог в 4500 животных, гибель которых ставит под угрозу выживание популяции.

В 2023 году суд обязывал власти Франции временно закрыть районы рыболовства в Бискайском заливе для сохранения дельфинов.