США висунули обвинувачення лідеру ХАМАС та бойовикам за жовтневий напад на Ізраїль

Міністерство юстиції США оголосило про висунення кримінальних звинувачень проти лідера ХАМАС Ях’ї Сінвара та інших високопоставлених бойовиків за напад на Ізраїль 7 жовтня 2023 року.

Про це повідомило агентство АР, передає "Європейська правда".

Журналісти розповіли, що кримінальний позов за сімома пунктами включає звинувачення щодо змови з метою надання матеріальної підтримки іноземній терористичній організації, яка призвела до смерті, змови з метою вбивства громадян США, а також змови з метою фінансування тероризму.

Зокрема, США звинувачують Іран і ліванську Хезболлу в наданні фінансової підтримки, зброї, включаючи ракети, і військових поставок ХАМАС для використання в нападах.

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Агентство зауважило, що вплив справи може бути здебільшого символічним, враховуючи, що Сінвар, як вважають, ховається в тунелях у Газі, а Міністерство юстиції каже, що троє з шести обвинувачених зараз вважаються мертвими.

Водночас офіційні особи зазначили, що очікуються додаткові дії в рамках ширших зусиль проти групи бойовиків. Анонімний посадовець акцентував, що немає підстав вважати, що звинувачення вплинуть на поточні переговори щодо пропозиції про припинення вогню та угоду про заручників.

Як зазначили в AP, позов був поданий під грифом "таємно" ще у лютому, щоб дати США час спробувати взяти під варту тодішнього лідера ХАМАС Ісмаїла Ганію. Проте документ було розсекречено у вівторок, за кілька тижнів після смерті Ганії та через інші події в регіоні.

Раніше стало відомо про вбивство у Лівані військового топкомандира "Хезболли" Фуада Шукра. Ізраїль не підтвердив і не спростував свою причетність.

Закликаючи до спокою на Близькому Сході, керівники США заявили, що вони та їхні союзники чинять прямий тиск на Ізраїль, Іран та інші країни, щоб уникнути ескалації конфлікту.

Також близько десятка винищувачів F/A-18 з авіаносця США "Теодор Рузвельт" перелетіли на військову базу на Близькому Сході.