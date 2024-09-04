США выдвинули обвинения лидеру ХАМАС и боевикам за октябрьское нападение на Израиль

Министерство юстиции США объявило о выдвижении уголовных обвинений против лидера ХАМАС Яхьи Синвара и других высокопоставленных боевиков за нападение на Израиль 7 октября 2023 года.

Об этом сообщило агентство АР, передает "Европейская правда".

Журналисты рассказали, что уголовный иск по семи пунктам включает обвинения в заговоре с целью оказания материальной поддержки иностранной террористической организации, которая привела к смерти, заговора с целью убийства граждан США, а также сговора с целью финансирования терроризма.

В частности, США обвиняют Иран и ливанскую Хезболлу в предоставлении финансовой поддержки, оружия, включая ракеты, и военных поставок ХАМАС для использования в нападениях.

Реклама:

Агентство отметило, что влияние дела может быть в основном символическим, учитывая, что Синвар, как полагают, скрывается в туннелях в Газе, а Министерство юстиции говорит, что трое из шести обвиняемых сейчас считаются мертвыми.

В то же время официальные лица отметили, что ожидаются дополнительные действия в рамках более широких усилий против группы боевиков, передают журналисты. Анонимный чиновник акцентировал, что нет оснований считать, что обвинения повлияют на текущие переговоры по предложению о прекращении огня и соглашение о заложниках.

Как отметили в AP, иск был подан под грифом "секретно" еще в феврале, чтобы дать США время попытаться взять под стражу тогдашнего лидера ХАМАС Исмаила Ханию. Однако документ был рассекречен во вторник, через несколько недель после смерти Хании и из-за других событий в регионе.

Ранее стало известно об убийстве в Ливане военного топ-командира "Хезболлы" Фуада Шукра. Израиль не подтвердил и не опроверг свою причастность.

Призывая к спокойствию на Ближнем Востоке, руководители США заявили, что они и их союзники оказывают прямое давление на Израиль, Иран и другие страны, чтобы избежать эскалации конфликта.

Также около десятка истребителей F/A-18 с авианосца США "Теодор Рузвельт" перелетели на военную базу на Ближнем Востоке.