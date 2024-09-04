Міністри оборони України та Німеччини планують обговорити у Берліні зміцнення української ППО

У середу, 4 вересня, у Берліні плануються переговори голів оборонних відомств України і Німеччини Рустема Умєрова та Бориса Пісторіуса.

Про це повідомили у Міноборони Німеччини, повідомляє "Європейська правда".

"Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус прийме свого українського колегу Рустема Умєрова з візитом у міністерстві в Берліні", – зазначили в пресслужбі.

Серед тем обговорення – розвиток ситуації в Україні, німецько-українська співпраця у сфері безпеки та оборони і зміцнення української ППО.

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Як додали у міністерстві, Пісторіус планує зустріти Умєрова з військовими почестями, обидва міністри покладуть квіти до меморіалу Бундесверу.

Раніше німецькі ЗМІ повідомили, що поточне бюджетне планування федерального уряду Німеччини не передбачає додаткових коштів на підтримку України і додаткові заявки від Міністерства оборони Німеччини щодо військової допомоги Україні більше не будуть затверджуватися на вимогу канцлера.

Водночас в уряді Німеччини заперечили наміри скоротити військову допомогу Україні. За словами речника уряду, німецький уряд очікує, що наступного року міжнародні партнери нададуть Україні кредит на загальну суму 50 млрд доларів, який погашатимуть за рахунок відсотків із заморожених російських активів.

Детальніше читайте у статті: Шольц рятує бюджет. Як та чому в Німеччині заговорили про перегляд військової допомоги Україні.