Министры обороны Украины и Германии планируют обсудить в Берлине укрепление украинской ПВО

В среду, 4 сентября, в Берлине планируются переговоры глав оборонных ведомств Украины и Германии Рустема Умерова и Бориса Писториуса.

Об этом сообщили в Минобороны Германии, сообщает "Европейская правда".

"Министр обороны Германии Борис Писториус примет своего украинского коллегу Рустема Умерова с визитом в министерстве в Берлине", – отметили в пресс-службе.

Среди тем обсуждения – развитие ситуации в Украине, немецко-украинское сотрудничество в сфере безопасности и обороны и укрепление украинской ПВО.

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Как добавили в министерстве, Писториус планирует встретить Умерова с воинскими почестями, оба министра возложат цветы к мемориалу Бундесвера.

Ранее немецкие СМИ сообщили, что текущее бюджетное планирование федерального правительства Германии не предусматривает дополнительных средств на поддержку Украины и дополнительные заявки от Министерства обороны Германии по военной помощи Украине больше не будут утверждаться по требованию канцлера.

В то же время в правительстве Германии отрицают намерения сократить военную помощь Украине. По словам представителя правительства, немецкое правительство ожидает, что в следующем году международные партнеры предоставят Украине кредит на общую сумму 50 млрд долларов, который будут погашать за счет процентов с замороженных российских активов.

Подробнее читайте в статье: Шольц спасает бюджет. Как и почему в Германии заговорили о пересмотре военной помощи Украине.