Министры обороны Украины и Германии планируют обсудить в Берлине укрепление украинской ПВО
В среду, 4 сентября, в Берлине планируются переговоры глав оборонных ведомств Украины и Германии Рустема Умерова и Бориса Писториуса.
Об этом сообщили в Минобороны Германии, сообщает "Европейская правда".
"Министр обороны Германии Борис Писториус примет своего украинского коллегу Рустема Умерова с визитом в министерстве в Берлине", – отметили в пресс-службе.
Среди тем обсуждения – развитие ситуации в Украине, немецко-украинское сотрудничество в сфере безопасности и обороны и укрепление украинской ПВО.
Как добавили в министерстве, Писториус планирует встретить Умерова с воинскими почестями, оба министра возложат цветы к мемориалу Бундесвера.
Ранее немецкие СМИ сообщили, что текущее бюджетное планирование федерального правительства Германии не предусматривает дополнительных средств на поддержку Украины и дополнительные заявки от Министерства обороны Германии по военной помощи Украине больше не будут утверждаться по требованию канцлера.
В то же время в правительстве Германии отрицают намерения сократить военную помощь Украине. По словам представителя правительства, немецкое правительство ожидает, что в следующем году международные партнеры предоставят Украине кредит на общую сумму 50 млрд долларов, который будут погашать за счет процентов с замороженных российских активов.
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