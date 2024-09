Премьер Ирландии прибыл в Украину

Премьер-министр Ирландии Саймон Харрис находится в Киеве для двусторонней встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает ирландская телерадиокомпания RTE.

Журналист RTE обнародовал видео с ирландским премьером на киевском вокзале.

Taoiseach Simon Harris arrived in Kyiv Oblast this morning. He will hold talks with Ukrainian President Volodymyr Zelensky later today and officials from humanitarian aid organisations – @rtenews pic.twitter.com/j10hiCc0gA

