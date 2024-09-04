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Премьер Ирландии прибыл в Украину

Новости — Среда, 4 сентября 2024, 10:43 — Иванна Костина

Премьер-министр Ирландии Саймон Харрис находится в Киеве для двусторонней встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает ирландская телерадиокомпания RTE.

Журналист RTE обнародовал видео с ирландским премьером на киевском вокзале.

Оба лидера обсудят продолжающуюся войну России против Украины, поддержку Украины со стороны ЕС и заявку Киева на вступление в Евросоюз.

Визит премьера Ирландии происходит после вчерашнего ракетного удара России по Полтаве, в результате которого погибли по меньшей мере 53 человека.

Выступая накануне сегодняшнего визита, Харрис сказал: "Военный удар России и убийство десятков людей в Полтаве во вторник – мрачное и ужасное напоминание об угрозе, с которой Украина сталкивается ежедневно. Мы выражаем свое возмущение и соболезнования семьям погибших".

Харрис и Зеленский совместно подпишут меморандум о взаимопонимании относительно нового двустороннего соглашения между Ирландией и Украиной.

Соглашение, которое вчера обсудило ирландское правительство, будет выражать солидарность Ирландии с Украиной и ее право на защиту от незаконного вторжения России.

Соглашение, которое впервые обсуждалось между правительствами двух стран во время встречи Харриса и Зеленского в аэропорту Шеннон в июле, согласуется со статусом Ирландии как нейтральной страны и предусматривает, что любая будущая помощь, предоставленная Украине, будет оставаться нелетальной.

Напомним, Украина и Ирландия в четверг, 22 августа, провели последний раунд переговоров по заключению двустороннего соглашения.

На сегодня Украина подписала уже 25 таких двусторонних документов, а также Ukraine Compact – многосторонний документ, содержащий обязательства по поддержке Украины.

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Ирландия
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