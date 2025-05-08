В уряді розраховують на старт роботи інвестиційного фонду зі США протягом тижнів

Віцепрем’єрка та міністерка економіки Юлія Свириденко заявила, що американсько-український інвестиційний фонд відбудови запрацює протягом тижнів у разі ратифікації Верховною Радою у четвер відповідної міжурядової угоди.

Як пише "Європейська правда", про це вона сказала на пресконференції в Києві у четвер, її цитує "Інтерфакс-Україна".

За її словами, для запуску фонду потрібно допрацювати на технічному рівні щонайменше дві угоди, "які вже не будуть потребувати ані підпису з боку представників уряду, ані ратифікації Верховній Раді".

"Тому нам дуже важливо, щоб сьогодні парламентарі підтримали цю угоду, щоб ми змогли працювати вже безпосередньо над запуском самого фонду", – підкреслила Свириденко.

Вона висловила сподівання, що у разі ратифікації в четвер фонд "повноцінно запрацює протягом кількох тижнів".

Як пояснив заступник Свириденко, торговий представник України Тарас Качка, першочерговий внесок для того, щоб фонд став операційно спроможним, внесе Міжнародна фінансова корпорація розвитку США (Development Finance Corporation, DFC).

Свириденко уточнила, що представники уряду за участю американських партнерів вже провели консультації в парламенті з профільними комітетами та рядом фракцій, але на четвер заплановані ще зустрічі з фракцією "Слуги народу" та депутатською групою "Довіра".

Комітет Верховної Ради з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва 6 травня рекомендував парламенту ратифікувати угоду.

Україна та США 30 квітня уклали рамкову угоду про економічне партнерство. Раніше "ЄвроПравда" розкрила основні деталі угоди, в якій йдеться про 57 мінералів і про військову допомогу США.

Зазначимо, наразі не сформовані, не підписані і не опубліковані "технічні" угоди, без яких неможливо зробити висновки про доцільність ратифікації та довгострокові наслідки угоди для України.

Детальніше у статті: Копалини в обмін на зброю. Що увійшло в угоду України зі США та які ризики лишаються.